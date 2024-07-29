В Госдуме похвалили украинку Харлан за объятия с уроженкой России: «Она сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на объятия украинской саблистки Ольги Харлан с уроженкой России Анной Башту после поединка на Олимпиаде.

«К сожалению, комментировать поведение украинской команды сложно. Руководители спорта Украины призывают не подавать руку, не фотографироваться с уроженцами России. Харлан сделала правильный поступок. Когда молодец, тогда молодец. Соперников нужно уважать не по национальному признаку, а по человеческому. Тогда будет сближение наших народов. Мы надеемся, что через спорт будут быстрее сниматься недопонимания между нашими странами», — сказал Свищев «СЭ».

Перед началом Олимпиады президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил о договоренности с международными федерациями об отсутствии приветствий между украинцами и россиянами во время соревнований.

Международная федерация фехтования (FIE) отменила требование об обязательном рукопожатии по окончании поединка после скандала с участием Харлан в 2023 году.

Изначально ее дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой после победы в 1/32 финала чемпионата мира, однако позднее допустили к командному турниру саблисток. Кроме того, МОК в виде исключения предоставил ей лицензию на участие в Играх-2024.

Софья Грецкая