В Госдуме РФ считают, что Франция ждет возвращения русского балета

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на выступление французской балетной труппы под фрагмент из «Лебединого озера» на Олимпиаде.

«Русскую культуру искореняют только необразованные и политически ангажированные люди. А нормальные люди все прекрасно понимают. Значит, Франция однозначно ждет нас с концертами, классическим балетом, нашими оркестрами. Это вопрос времени. Какое-то возмущение Украины может быть, они же хотят исключить нас полностью. Но есть общепризнанные произведения, которые принадлежат всему миру, а не только России. Да, они ассоциируются с Россией, но принадлежат они всему миру уже долгие годы», — сказала Журова «СЭ».

В перерыве полуфинала мужского баскетбольного турнира между Сербией и США организаторы представили французскую балетную труппу. Она выступила под композицию русского композитора Петра Ильича Чайковского из балета «Лебединое озеро».

На Олимпиаде в Париже запрещены официальные упоминания России.