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Париж-2024

Сегодня, 15:47

В Госдуме РФ считают, что у МОК нет перспектив, если они не изменят отношения к олимпийскому движению

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах развития Международного олимпийского комитета (МОК).

«К сожалению, олимпийское движение не может похвастаться развитием. Мне кажется, что это связано с агрессивной политикой, которая не имеет отношения к спорту, как это сейчас происходит в адрес России. Как можно развиваться, если не допускаешь к соревнованиям страны не по спортивным причинам? Если МОК не изменит своего отношения к олимпийскому движению, то никаких перспектив у них нет», — сказал Свищев «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.

Олимпиада
Дмитрий Свищев
МОК
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