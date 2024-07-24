В Госдуме РФ считают, что у МОК нет перспектив, если они не изменят отношения к олимпийскому движению

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах развития Международного олимпийского комитета (МОК).

«К сожалению, олимпийское движение не может похвастаться развитием. Мне кажется, что это связано с агрессивной политикой, которая не имеет отношения к спорту, как это сейчас происходит в адрес России. Как можно развиваться, если не допускаешь к соревнованиям страны не по спортивным причинам? Если МОК не изменит своего отношения к олимпийскому движению, то никаких перспектив у них нет», — сказал Свищев «СЭ».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна.