В Госдуме заявили, что трансгендеры не должны выступать на Олимпиаде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев выразил мнение, что спортсмены-трансгендеры не должны выступать на Олимпийских играх.

Ранее CAS не допустил американскую пловчиху-трансгендера Лию Томас до участия в женских соревнованиях.

«Нечасто можно такое зафиксировать, но абсолютно верное решение CAS. Традиционные ценности спорта необходимо защищать и жестко отстаивать. Трансгендеры не должны соревноваться с другими спортсменами, это просто уничтожает сам смысл спортивных состязаний. Пусть трансгендеры проводят свои чемпионаты мира и Олимпиады и не лезут в традиционные турниры», — цитирует Свищева ТАСС.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.