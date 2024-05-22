В МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на Олимпиаду в Париже

Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал о проблемах с пропусками для российских дипломатов на Олимпийские игры в Париже.

«Дело ведь не только в отсутствии пропусков, хотя это тоже важно. Проблема намного глубже. Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами, в том числе по вопросам безопасности. Французские власти не предоставляют нашим дипломатам необходимые информационные материалы», — приводит слова Студенникова РИА «Новости».

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.