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Париж-2024

Сегодня, 10:07

В МИД рассказали о проблеме с пропусками для российских дипломатов на Олимпиаду в Париже

Сергей Разин
корреспондент
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Директор первого европейского департамента МИД России Артем Студенников рассказал о проблемах с пропусками для российских дипломатов на Олимпийские игры в Париже.

«Дело ведь не только в отсутствии пропусков, хотя это тоже важно. Проблема намного глубже. Наше посольство в Париже фактически отрезано от координационных форматов, которые организаторы Олимпиады создали для взаимодействия с аккредитованными в стране диппредставительствами, в том числе по вопросам безопасности. Французские власти не предоставляют нашим дипломатам необходимые информационные материалы», — приводит слова Студенникова РИА «Новости».

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240522/olimpiada-1947583833.html?in=l
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