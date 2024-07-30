В МОК объяснили бездействие в конфликте НОК Израиля и Палестины уходом от политики

В Международном олимпийском комитете (МОК) рассказали, почему не вмешиваются в конфликт между Национальными олимпийскими комитетами Израиля и Палестины.

«В мире, в зависимости от того, кого вы слушаете, происходит от 20 до 30 войн. И если бы мы выслушали все жалобы всех команд, никто бы не стал участвовать в Олимпийских играх в Париже. Наша профессия — спорт, мы уходим от политики», — приводит ТАСС слова представителя МОК Марка Адамса.

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. Без флага и гимна РФ в качестве нейтральных спортсменов на Играх в Париже выступают 15 россиян.