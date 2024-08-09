В МОК ответили Ватикану на критику отдельных эпизодов церемонии открытия Олимпийских игр

Президент МОК Томас Бах прокомментировал заявление Ватикана по поводу отдельных сцен церемонии открытия Олимпийских игр-2024.

Ранее в Ватикане выразили разочарование некоторыми эпизодами во время шоу в Париже.

«Мы не получали сообщения из Ватикана. Но у вас не может быть и того, и другого. Вы не можете допустить беспрецедентно высокой значимости Игр в мире и при этом ожидать, что ни у кого не будет комментариев по этому поводу. Поэтому мы принимаем это как знак социальной и политической значимости Игр, это просто обратная сторона медали успеха», — приводит ТАСС слова Баха.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась в Париже 26 июля. Шоу подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой участвовали мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Позднее оргкомитет Игр принес извинения за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии.