В МОК рассказали об атаках на полицейских в Париже

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс заявил о двух атаках, совершенных на полицейских перед стартом Олимпиады-2024 в Париже.

«Мы знаем о двух атаках. Но атаки не относились к Олимпиаде, поэтому мы их не обсуждали. Нет ни одного свидетельства, которое бы говорило о том, что это к нам относится», — приводит слова Адамса РИА «Новости».

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Для проведения Игр будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.