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Париж-2024

Сегодня, 15:52

В МОК связали публикации плаката с Исинбаевой с обвинениями Microsoft в адрес России

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В Международном олимпийском комитете (МОК) прокомментировали появление плаката с российской легкоатлеткой Еленой Исинбаевой перед Олимпиадой-2024 в Париже.

«Похоже, что это часть кампании по дезинформации против Олимпийских игр в Париже в 2024 году и МОК», — цитирует ТАСС заявление организации, которое сопровождается ссылкой на доклад Microsoft.

В июне центр анализа угроз компании Microsoft опубликовал исследование, в котором обвинил «русских хакеров» во вредоносной деятельности против Олимпиады в Париже и Международного олимпийского комитета (МОК).

8 июня во Франции заметили рекламу, на которой изображена Исинбаева с российским флагом.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.

Источник: ТАСС
Олимпиада
Елена Исинбаева
МОК
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