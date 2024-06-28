В МОК заявили, что атлеты с нейтральным статусом получат на Олимпиаде материальную поддержку

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что все спортсмены, выступающий с нейтральным статусом, получат необходимую материально-техническую поддержку на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, нейтральные атлеты имеют право на проживание в Олимпийской деревне (или деревнях-спутниках, если применимо), а также на материально-техническую поддержку, необходимую для их участия в Играх», — цитирует ТАСС пресс-службу МОК.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе.