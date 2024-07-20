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Париж-2024

Сегодня, 21:00

В МОК заявили, что олимпийское перемирие в большей степени является символическим актом

Алина Савинова
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Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отметил, что организация не настолько наивна, чтобы рассчитывать на прекращение всех конфликтов на планете на время Олимпиады в Париже.

Ранее МОК объявил об олимпийском перемирии. Оно начинается за семь дней до открытия Олимпиады и завершается на седьмой день после ее закрытия.

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«К сожалению, в нашем мире идут от 20 до 30 войн и конфликтов — и в Африке, и в Азии, и в Европе. Мы не наивны и не надеемся, что олимпийское перемирие приведет к тому, что они все прекратят огонь, но мы выступаем за культурный мир, мы на Олимпиаде показываем, как нации могут мирно сосуществовать. Олимпийское перемирие является скорее символическим актом», — цитирует Адамса РИА Новости.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. По словам спортивного директора Международного олимпийского комитета Кита Макконнелла, на Игры продали более 8,8 миллиона билетов.

Россияне смогут выступить на Играх только в индивидуальных дисциплинах без использования национальной символики. Они не примут участия в церемонии открытия, а также их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
МОК
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