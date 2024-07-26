В МОК заявили о важности участия российских спортсменов в олимпийском движении

Вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц заявила, что важно сохранить российских спортсменов в олимпийском движении. Хевертц возглавляла комиссию по допуску атлетов из России и Белоруссии к участию в Играх-2024.

«Я не знаю специфики в различных видах спорта, но для нас важно, чтобы спортсмены, которые соответствуют требованиям, могли участвовать в Олимпийских играх, потому что для нас это было очень важно. Я также участвовала в работе комиссии [по допуску россиян] в 2018 году, и для нас очень важно, чтобы российские спортсмены оставались частью олимпийского движения», — приводит слова Хевертц ТАСС.

По словам Хевертц, для МОК важно, чтобы российские и белорусские спортсмены не были исключены из-за своей национальности. Также она отметила, что комитет рад, что есть несколько спортсменов из разных видов спорта, которые примут участие в Олимпийских играх в Париже.

На летней Олимпиаде в Париже выступят 15 российских атлетов в нейтральном статусе. Спортсмены из России будут представлены в 5 видах спорта: теннис, велошоссе, плавание, гребля на каноэ и прыжки на батуте.