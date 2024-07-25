В Олимпийской деревне Парижа установят кондиционеры перед началом Игр

В Олимпийской деревне Парижа появятся кондиционеры, сообщает Yahoo Sports.

По данным источника, в место, где будет жить около 10 тысяч спортсменов, установят устройства для охлаждения воздуха.

Ранее сообщалось, что организаторы Олимпиады намерены провести самые «экологичные» Игры в истории, полностью отказавшись от установки кондиционеров в номерах спортсменов с целью снижения выбросов углекислого газа в атмосферу.

Из-за этого решения многие спортсмены грозились покинуть Олимпийскую деревню, если в помещениях не будет создана оптимальная температура.

Олимпийские игры — 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.