В оргкомитете Олимпиады прокомментировали решение о лишении аккредитаций российских журналистов

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Директор оргкомитета Олимпиады-2024 по коммуникациям Анн Дешам прокомментировала лишение аккредитаций российских журналистов.
«Мы следуем решению, но мы не участвовали в мотивировочной части. Действительно, есть журналисты, которые получили копию такого решения», — цитирует Дешам ТАСС.
В воскресенье, 28 июля, стало известно, что оргкомитет отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС. Трое из них освещали церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.
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