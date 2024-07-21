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Париж-2024

Сегодня, 13:11

В оргкомитете Олимпиады в Париже пообещали сделать Сену пригодной для плавания

Сергей Разин
корреспондент
Река Сена в Париже.
Фото AFP
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Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге рассказал о том, что река Сена в Париже станет безопасной для плавания.

«Река была непригодной для плавания на протяжении ста лет, но благодаря усилиям, которые мы предприняли, после окончания Олимпиады ситуация изменится — в ней смогут плавать абсолютно все. Это тоже важная часть наследия Игр», — приводит слова Эстанге ТАСС.

Анн Идальго искупалась в&nbsp;Сене. Мэр Парижа все-таки окунулась в Сену. Она даже не надела шапочку

Ранее мэр Парижа Анн Идальго искупалась в Сене. Также поддержать Идальго собирались Макрон, глава МОК Томас Бах и исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: ТАСС
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