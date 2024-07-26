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Париж-2024

Сегодня, 20:37

В Париже началась церемония открытия Олимпиады 2024 года

Игнат Заздравин
Корреспондент
Церемония открытия Олимпиады в Париже.
Фото Reuters
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В Париже стартовала церемония открытия Олимпиады-2024.

Парад атлетов пройдет на лодках по маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где состоится финальное шоу церемонии.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.

Олимпиада
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