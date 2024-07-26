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Париж-2024

Сегодня, 09:30

В Париже нарушено движение поездов в день открытия Олимпийских игр-2024

Пассажирский состав.
Фото Global Look Press
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В Париже нарушено движение скоростных поездов из-за акта вандализма в коммуне Куртален, сообщает RMC Sport.

Из-за отмены и переноса рейсов многие пассажиры не могут покинуть вокзал в районе Парижа Монпарнас.

«Ожидаются некоторые отмены и изменения маршрутов, что приведет к увеличению времени в пути. В пятницу утром поезда отправляются с парижского вокзала и прибывают на него с опозданием от получаса до трех часов», — говорится в заявлении железнодорожной компании TER Remi.

Отмечается, что возобновление движения поездов ожидается не ранее понедельника, 29 июля.

Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля и начнется в 20.30 (мск). Олимпиада в Париже продлится до 11 августа.

Олимпиада
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