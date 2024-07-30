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Париж-2024

Сегодня, 14:29

В Париже объявили штормовое предупреждение во время проведения Олимпийских игр

Алина Савинова
Спортивный объект в Париже.
Фото Reuters
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Национальная метеорологическая служба «Метео-Франс» призвала парижан и гостей города проявлять особую бдительность в связи с возможным ухудшением погодных условий в столичном регионе Иль-де-Франс во вторник вечером.

«В «оранжевой» зоне существует очень значительный риск сильных гроз, сопровождающихся интенсивными осадками (от 20 до 40 миллиметров менее чем за час), градом, порывами ветра и молниями», — говорится в прогнозе на сайте метеослужбы.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В четвертый медальный день на Играх-2024 спортсмены разыгрывают 11 комплектов наград в 8 видах спорта: стрельба из пневматического оружия, настольный теннис, стрельба (трап), дзюдо, спортивная гимнастика, регби-7, фехтование и плавание.

Олимпиада
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