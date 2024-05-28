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Париж-2024

Сегодня, 12:44

В Париже ожидают всплеск преступности во время Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Прокурор Парижа Лор Бекко поделилась опасениями о возможном увеличении количества преступлений в городе во время Олимпиады.

«Мы ожидаем роста числа преступлений. Будет больше туристов, поэтому таковы наши ожидания. Речь идет о карманных кражах, правонарушениях в состоянии алкогольного опьянения, актах насилия, возможно, сексуальное насилие», — приводит слова Бекко РИА «Новости» со ссылкой на Franceinfo.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
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