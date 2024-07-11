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Париж-2024

Сегодня, 16:24

В Париже перед началом Олимпиады-2024 выдворили несколько тысяч бездомных

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Французские власти перед началом Олимпийских игр-2024 отправили за пределы Парижа несколько тысяч бездомных, сообщает газета New York Times.

Олимпийская деревня в столице Франции располагается в одном из беднейших пригородов, где тысячи людей живут в уличных лагерях и заброшенных зданиях.

По данным источника, за последний год полиция и суды выселили около пяти тысяч человек из Парижа. Власти заставляют бездомных граждан отправляться в такие города, как Марсель и Лион.

В настоящее время в Париже и его пригородах могут находиться около 100 тысяч лиц без определенного места жительства.

Олимпийские игры-2024 пройдут с 26 июля по 11 августа.

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