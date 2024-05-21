В Париже прошел протест железнодорожников в преддверии Олимпийских игр

Напротив Эйфелевой башни в Париже работники железнодорожного транспорта устроили протест против Олимпийских игр, требуя выплаты премий за работу во время главного старта четырехлетия, сообщают «РИА Новости Спорт».

Железнодорожники собрались на площади Трокадеро и развернули плакат со словами: «Нет Олимпийских игр без железнодорожников» и жгли файеры.

В связи с протестами в Париже нарушено движение на линиях поездов REP и пригородных электричек. Сотрудники намерены оказать давление на властей перед стартом Олимпиады. Профсоюзы жалуются, что работники не смогут уйти в отпуска в августе в связи с повышенной загруженностью.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.