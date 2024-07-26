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Париж-2024

Сегодня, 20:45

В Париже стартовал парад атлетов на реке Сена

Ана Горшкова
Корреспондент
Команда Греции.
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В Париже на реке Сена начался парад атлетов на Церемонии открытия Олимпиады-2024.

Парад спортсменов проходит на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Йенского моста. Первыми были представлены атлеты из Греции, всего будет задействовано 180 лодок.

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходит не в чаше стадиона, а в городе. Официальная и заключительная часть мероприятия состоится на площади Трокадеро.

Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимают участие в церемонии открытия Игр. «СЭ» ведет трансляцию церемонии.

Олимпиада
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