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Париж-2024

Сегодня, 10:04

В Париже вдвое поднимут цены на проезд во время Олимпиады

Виктория Кравченко
В Париже вдвое поднимут цены на проезд во время Олимпиады.
Фото AFP
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В Париже во время Олимпиады намерены вдвое поднять цены на общественный транспорт, сообщает RMC Sport.

По данным источника,10 картонных билетов будут стоит 32 евро, хотя раньше цена на такое же количество была 17,35 евро. Цена одного билета составит 4 евро.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Во время проведения Игр будет задействовано 35 спортивных объектов, из них 14 расположены в пределах десятка километров от Олимпийской деревни.

Олимпиада
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