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Париж-2024

Сегодня, 10:39

В Париже задержали россиянина по подозрению в дестабилизации обстановки во время Олимпиады

Игнат Заздравин
Корреспондент
Французские полицейские.
Фото Reuters
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Французская полиция задержала россиянина, которого подозревают в дестабилизации обстановки в Париже во время Олимпиады.

«Во вторник было возбуждено дело о сотрудничестве с иностранной державой с целью разжигания вражды во Франции. Это преступление наказывается 30-летним тюремным заключением», — говорится в заявлении прокуратуры, которое приводит ТАСС со ссылкой на AFP.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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