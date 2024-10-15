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Париж-2024

Сегодня, 13:05

В Польше проверяют НОК страны из-за растрат на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Инспекторы Верховной контрольной палаты Польши прибыли в штаб-квартиру Олимпийского комитета страны для проверки расходов во время Олимпиады 2024 года, сообщает радиостанция RMF FM.

Отмечается, что проверка была организована после запросов министра спорта и туризма Польши Славомира Нитраса, а также поступившей информации от самих спортсменов. Контролеры надеются получить данные о том, на что были потрачены государственные средства, которые комитет получает из госбюджета. В частности, будет выясняться, достались ли деньги атлетам.

В августе Нитрас призвал к проверкам в Польском олимпийском комитете. После неудачного выступления сборной Польши на Играх он обвинил чиновников PKOL в коррупции и нецелевом использовании бюджетных средств.

Летняя Олимпиада прошла в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Поляки завоевали 10 медалей, в том числе одну золотую.

Олимпиада

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