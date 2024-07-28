В ТАСС отреагировали на лишение олимпийских аккредитаций журналистов агентства

В Управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС прокомментировали лишение олимпийских аккредитаций журналистов агентства.

«Лишение олимпийских аккредитаций журналистов ТАСС стало для нас полнейшей неожиданностью. Наши корреспонденты без проблем въехали на территорию Франции и получили олимпийские аккредитации. Один из них, Артем Кузнецов, находится в Париже с 20 июля. Все корреспонденты опытные, много раз представляли Россию и ТАСС на крупнейших спортивных соревнованиях. Для того же Кузнецова это седьмая Олимпиада, и никогда его работа, как и других корреспондентов, нареканий не вызывала. Оргкомитет «Париж-2024», лишая журналистов законного права осуществлять профессиональную деятельность, сослался на решение властей Франции, но никаких конкретных претензий и причин для подобного решения не привел», — сообщили «СЭ» в Управлении общественных коммуникаций и международных проектов ТАСС.

В воскресенье, 28 июля стало известно, что Оргкомитет отозвал аккредитации у четырех журналистов ТАСС. Трое из них освещали церемонию открытия Олимпиады и несколько соревнований.