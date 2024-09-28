В ВАДА опровергли потерю данных с результатами допинг-тестов перед Олимпиадой

В ВАДА заявили, что агентство успешно проверило и сохранило все необходимые тесты спортсменов перед началом Олимпиады в Париже.

Ранее газета New York Times сообщила, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Играми-2024.

«Несмотря на то, что ВАДА предоставило New York Times факты, статья содержит утверждения, которые просто неверны. Они вытекают из утечки информации, связанной с внутренним техническим совещанием Всемирного антидопингового агентства в мае 2024 года между юридическим отделом и IT-отделом организации по поводу переноса данных из старой системы управления результатами в новую», — приводит ТАСС текст заявления ВАДА.

В ВАДА отметили, что технические проблемы не оказали никакого негативного влияния на Олимпийские и Паралимпийские игры в столице Франции. Также в организации указали на то, что газета не в первый раз отказывается следовать фактам, отдавая приоритет источникам с «сомнительными мотивами».