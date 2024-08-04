В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия Олимпиады-2024

В Ватикане выразили разочарование церемонией открытия летней Олимпиады-2024 в Париже, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальное заявление Святого престола.

«Святой Престол был опечален некоторыми сценами во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может только присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий», — говорится в заявлении.

В Ватикане также отметили, что на мероприятиях, подобных открытию Олимпиады, не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений, а свобода слова должна ограничиваться уважением к другим людям.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась в Париже 26 июля. Шоу подверглось критике из-за того, что в постановке, в которой участвовали мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи. Позднее оргкомитет Игр принес извинения за пародию на «Тайную вечерю» на церемонии.

Олимпиада-2024 проходит в Париже с 26 июля по 11 августа.