В World Rowing знают об одобрении реки с крокодилами для соревнований Олимпиады-2032

Международная федерация гребного спорта (World Rowing) и Международная федерация гребли на байдарках и каноэ (ICF) получили уведомления об одобрении реки Фицрой в Австралии в качестве места проведения соревнований Олимпиады-2032.

«На данном этапе World Rowing и ICF еще не получили никакой информации о проводимых в настоящее время технических исследованиях и оценках осуществимости. World Rowing и ICF продолжают уважать и придерживаться процесса оценки, согласованного всеми заинтересованными сторонами», — цитирует ТАСС пресс-службу World Rowing.

В организации добавили, что место проведения соревнований на Олимпийских и Паралимпийских играх должно соответствовать техническим стандартам и быть безопасным.

В реке Фицрой водятся крокодилы. Ранее ее одобрила австралийская организация, которая отвечает за строительство олимпийских спортивных объектов.