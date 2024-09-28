The New York Times заявило, что ВАДА потеряло данные о 900 допинг-тестах перед Олимпийскими играми в Париже

В ВАДА произошла утеря информации об открытых делах и результатах тестов за несколько недель до Олимпиады в Париже, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Как отмечает источник, в мае руководство организации было проинформировано о проблемах с базой данных, которые привели к повреждению, отсутствию или некорректности данных по поводу как минимум 2000 дел. Это затрудняло отслеживание более 900 актуальных дел о нарушении антидопинговых правил.

В статье говорится, что до сих пор данная информация тщательно скрывалась «ограниченной горсткой должностных лиц ВАДА».

Олимпийские игры в Париже проходили с 26 июля по 11 августа.