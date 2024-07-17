Газзаев: «Участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе — это неправильно и унизительно»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, как относится к решению российских спортсменов принять участие в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

«Мне жаль спортсменов, которые каждый день на протяжении долгих лет истощают себя тренировочными занятиями, а потом из-за политических обстоятельств не могут принять участие в Олимпиаде. Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев мог поехать на Игры и в 27 лет стать трёхкратным олимпийским чемпионом, но не принял участие в турнире по неспортивным причинам. МОК просто запретил ему участвовать в турнире, о чем это говорит? Участие в Олимпиаде теперь обусловлено не спортивным, а исключительно политическим принципом. Этого не должно быть.

Жаль, что наши спортсмены страдают. Каждый спортсмен сам принимает решение, ехать ему на Олимпиаду в текущих обстоятельствах или нет. Но и у каждого спортсмена есть своя личная ответственность. Каждый решает, участвовать в Играх без флага, герба и гимна или нет. На мой взгляд, участвовать в Играх в нейтральном статусе — это неправильно и унизительно. Таким образом спортсмен обезличивает себя и свою страну и заранее ставит себя в проигрышное положение. Но хочу подчеркнуть, что я не осуждаю наших спортсменов, которые все-таки приняли решение ехать на Олимпиаду. Сама по себе ситуация абсолютно нездоровая, но становиться частью этих обстоятельств или нет — это личное дело и личная ответственность спортсмена. МОК давно перестал быть спортивной организацией, а стал организацией политической», — цитирует Metaratings.ru Газзаева.