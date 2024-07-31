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Париж-2024

Сегодня, 10:07

Валуев назвал тройными стандартами заявление МОК после обращения НОК Палестины

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова представителя МОК Марка Адамса о том, что организация уходит от политики.

Во вторник, 30 июля, Адамс заявил, что в мире происходит от 20 до 30 войн и если бы МОК выслушивал жалобы всех команд, то никто бы не принимал участия в Играх.

«Для МОК тройные стандарты — давно норма их работы», — сказал Валуев «СЭ».

Ранее НОК Палестины обратился к главе МОК Томасу Баху с просьбой запретить израильским спортсменам участвовать в Олимпиаде-2024.
Российские и белорусские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях. На Играх в Париже выступают 15 россиян в нейтральном статусе.

Константин Передерий

Олимпиада
Николай Валуев
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