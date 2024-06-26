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Париж-2024

Сегодня, 17:18

Валуев — о Макроне: «Спасает себя. Не до Олимпиады тут»

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» объяснил, почему президент Франции Эммануэль Макрон решил провести внеочередные выборы в сжатые сроки перед Олимпиадой.

«Он спасает себя. Не до Олимпиады тут. И спасти себя у него получится», — сказал Валуев «СЭ».

В среду, 26 июня, мэр Парижа Анн Идальго обвинила Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр.

Ранее глава государства объявил о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов 30 июня и 7 июля — перед стартом Олимпиады (26 июля). По словам Идальго, Макрон рискует, приняв эти решения без обсуждения.

Константин Передерий

Олимпиада
Николай Валуев
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Мэр Парижа обвинила Макрона в том, что он «испортил праздник» Олимпийских игр