Валуев считает, что Олимпиада в Париже запомнится скандалами

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Олимпийские игры в Париже больше запомнятся скандалами, чем спортивными достижениями.

«На этой Олимпиаде справедливости в принципе мало, я за ней даже не слежу. Как она началась, так и продолжается — сплошные скандалы. И дня не проходит без них, организация — никакая. Видимо, они решили, чтобы Олимпиада всем запомнилась таким образом», — приводит слова Валуева ТАСС.

Ранее на Олимпиаде разгорелся скандал в связи с участием в женском турнире по боксу Иман Хелиф из Алжира и представительницы Тайваня Линь Юйтин, которых Международный олимпийский комитет (МОК) допустил к соревнованиям, несмотря на то что ранее спортсменки провалили гендерный тест.