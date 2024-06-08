Валуев считает, что россияне поддержат нейтральных спортсменов на Играх в Париже: «Но будут и те, кто начнет плеваться»

Депутат Госдумы РФ, бывший чемпион мира по боксу по версии WBA Николай Валуев в интервью «СЭ» в кулуарах ПМЭФ предположил, что российские болельщики будут поддерживать отечественных спортсменов, которые выступят в нейтральном статусе на Олимпиаде в Париже, однако будут и те, кто не примет согласившихся на выдвинутые МОК ограничения атлетов.

«Абсолютно точно будут [поддерживать спортсменов из РФ]. Но появятся и те, кто начнет плеваться. Это будет лоскутное одеяло. Мы не увидим единого монолитного мнения по этому поводу. Я не читал опросов, но у меня создается впечатление, что половина россиян высказала бы негативное отношение к поездке наших спортсменов на Олимпиаду. Как минимум половина», — сказал Валуев.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. На соревнованиях будут разыграны 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. При этом атлеты смогут выступать лишь в индивидуальных видах спорта.