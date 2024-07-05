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Париж-2024

Сегодня, 17:53

Валуев — о россиянах на Олимпиаде: «Можно только посочувствовать. Пусть потом не обижаются»

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Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал слова главы Федерации бокса России и IBA Умара Кремлева о российских спортсменах на Олимпийских играх.

«Я не поддерживаю идею ехать на эти Игры. Ну а тем, кто поедет, могу посочувствовать. Восприятие их поездки среди россиян будет в контексте слов Кремлева. Пусть потом не обижаются», — сказал Валуев «СЭ».

5 июл, Кремлев раскритиковал спортсменов, не отказавшихся принять участие в Олимпиаде-2024 на условиях МОК. Глава Федерации бокса России и IBA посоветовал таким спортсменам не возвращаться, а также назвал их предателями.

(Александр Абустин)

Олимпиада
Николай Валуев
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