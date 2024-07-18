Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 12:32

Васильев не верит, что США лишат права на проведения Олимпиады из-за дела китайских пловцов

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что США могут лишить права на проведение Олимпийских игр.

Ранее почетный президент ВАДА и член МОК Ричард Паунд заявил, что Американское антидопинговое агентство могут признать несоответствующим кодексу ВАДА из-за федерального расследования в отношении китайских пловцов, начатого в соответствии с «актом Родченкова», и лишить права на проведение Олимпийских игр 2028 и 2034 годов.

«Не верю, что США лишат права проведения Олимпиады. Это очередной спектакль, дабы оправдаться перед мировой общественностью, которая видит всю абсурдность ситуации со стороны ВАДА и МОК. Люди не глупые, они постепенно начинают прозревать и анализировалось, действительно ли Россия виновата в допинговом скандале.
Почему-то в скандалах, которые происходят на Западе, чаще всего замешаны американцы. Но при этом они ни в чем не виноваты. Для того чтобы снизить градус напряженности, был устроен вот этот спектакль. Чтобы показать, что у них полная демократия и даже американцы могут быть подвергнуты каким-то санкциям. Это глупость несусветная. Кто будет платить ВАДА и МОК, если американцев отстранят? Все это полное вранье и расчет на безграмотность мирового сообщества, которое не разбирается в деталях», — сказал Васильев «СЭ».

Летняя Олимпиада-2028 должна пройти в Лос-Анджелесе, Солт-Лейк-Сити претендует на проведение зимних Игр-2034.

Читайте также
Стало известно, что Хабиб говорил Конору во время и после боя
Состоялось первое заседание по делу «Ангелов Плющенко» и фигуристки Парсеговой
Маск попросил Шольца отреагировать на заявление комика из ФРГ о покушении на Трампа
«Спартак» снова провалится, Соболев станет лучшим бомбардиром. Что произойдет в новом сезоне РПЛ
В Совфеде раскритиковали Дуду за слова о возможности войны РФ и НАТО
В Кремле предупредили об ответе РФ на новую стратегию морской безопасности Украины
Популярное видео
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Нагорный рассказал, что будет следить за гимнастикой на Олимпиаде в Париже

Олимпийский чемпион считает неразумным решение не показывать Игры в России