Васильев объяснил, чего опасаться российским болельщикам на Олимпиаде в Париже

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с «СЭ» заявил, что российским болельщикам стоит ждать провокаций на Олимпиаде в Париже.

«Насколько я знаю, нашим фанатам нельзя обозначать себя болельщиками России. Но найдутся отдельные элементы, которые будут выискивать их в качестве цели для провокации. Это могут быть обычные русофобы или специально настроенные люди», — сказал Васильев «СЭ».

8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Соревнования пройдут с 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин