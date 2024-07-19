Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 14:21

Васильев: «Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность на Олимпиаде»

Сергей Жуков
корреспондент
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» рассказал, почему российским спортсменам не стоит ехать на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Будут ли провокации со стороны Запада? Конечно, будут. Я об этом говорил еще год назад, что есть аргументы, которые говорят, почему не стоит ехать на Олимпиаду. Первое — безопасность. Российским спортсменам никто не обеспечит безопасность. А желающих навредить спортсменам с российским паспортом найдутся. Кто потом будет решать вопросы по вызволению наших соотечественников? Об этом почему-то не думают. Второй аргумент — судейство. В видах спорта, где оценивают соревнования судьи, будет предвзятость. Это нельзя не учитывать. Если они хотят быть униженными, то пусть едут. А они будут унижены. В моем понимании, нет никакого смысла ехать туда. Те, кто туда поедет, должны отдавать себе отчет, с чем они там столкнутся», — сказал Васильев «СЭ».

18 июля МОК опубликовал окончательный список россиян, которые примут участие в Олимпиаде-2024. В него вошли 15 спортсменов: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

Летние Олимпийские игры в столице Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Олимпиада
5
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
Стали известны денежные бонусы всех стран за медали на Олимпиаде-2024
В Луганске сработала ПВО
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
Вильфанд пообещал москвичам одинаковую температуру воздуха и воды на выходных
Глобальный сбой в работе Windows. Что известно
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Тарасова заявила, что российские атлеты едут на Олимпиаду не за рукопожатиями
МОК планирует организовать трансляции Олимпиады для России на своем сайте
Свищев о запрете украинцам приветствовать россиян на Олимпиаде: «Это нарушения прав человека»
Украинским спортсменам запретят приветствовать россиян на Олимпийских играх
Российского гребца Штыля, получившего нейтральный статус от федерации, не допустили к Олимпиаде
Российские гребцы могут провести на Олимпиаде больше заездов, чем ожидается
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Тарпищев намерен посетить Олимпийские игры в Париже

Украинским спортсменам запретят приветствовать россиян на Олимпийских играх