Васильев заявил, что не будет смотреть Олимпиаду в Париже: «Там нет наших спортсменов»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» рассказал, будет ли он смотреть Олимпиаду-2024.

«Я не буду смотреть Олимпиаду, потому что мне неинтересно смотреть соревнования, где нет наших спортсменов. А те спортсмены, которые будут выступать под нейтральным статусом, не будут представлять Россию и ОКР. Исключение — теннисисты. Они с первого дня начала занятий теннисом готовятся на свои деньги.

Во всех остальных видах спорта люди готовятся за счет средств государства. По моему мнению, эти люди должны прислушиваться к государству. Но они игнорируют это. Мне вообще неинтересно, как они выступят. Даже если что-то выиграют, мне будет совершенно безразлично. Для меня важнее интересы государства, которое сделало для меня все. Я всегда буду на стороне своего государства», — сказал Васильев «СЭ».

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.