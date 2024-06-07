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Париж-2024

Сегодня, 15:18

Васильев: «Рассчитывать на хорошую защиту российских спортсменов на Олимпиаде не стоит»

Васильев заявил, что не стоит рассчитывать на хорошую защиту россиян на Играх
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал для «СЭ» заявление МОК о том, что за безопасность российских спортсменов на Олимпиаде-2024 будут отвечать власти Парижа.

«На мой взгляд, есть чего опасаться, я об этом уже 2 года говорю. Одна из главных причин не ехать на эту Олимпиаду — отсутствие должного обеспечения безопасности. Французские власти со своими гражданами не могут разобраться, а уж о российских спортсменах говорить не приходится. Поэтому рассчитывать здесь на какую-то особую опеку не стоит. Предполагаю, что могут быть организованы провокации в сторону российских спортсменов, хотя очень надеюсь, что ошибаюсь», — сказал Васильев «СЭ».

7 июня пресс-служба МОК заявила, что за безопасность российских спортсменов будут отвечать власти Парижа. 8 декабря 2023 года МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Соревнований пройдут 26 июля по 11 августа.

Александр Абустин

Дмитрий Васильев (биатлон)
МОК
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