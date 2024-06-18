Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 16:26

Велогонщица Лысенко — об Олимпиаде: «Нам не дали набрать рейтинговых очков»

Telegram Дзен

Чемпионка России по велогонкам на треке Алина Лысенко не видит смысла обижаться на то, что ее лишили возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

«Мы не смогли отобраться на Олимпиаду в Париже по причине того, что нам не дали набрать необходимых рейтинговых очков. Сейчас у меня какой-то обиды нет, как нет смысла обсуждать то, что было бы, если бы мы отобрались в Париж. Приходится довольствоваться тем, что имеем, и я рада, что нам удалось выехать весной хотя бы в Гонконг. Я до этого никогда не выступала на взрослых международных соревнованиях, поэтому участие в том турнире стало для меня огромным шагом вперед», — сказала Лысенко ТАСС.

На мартовском этапе Кубка наций в Гонконге Лысенко заняла третье место в кейрине. Этот турнир стал для российских велогонщиков на треке первым за два года крупным международным стартом.

Источник: ТАСС
Велоспорт
0
Читайте также
Хвича рассказал о тяжелой жизни в Москве
Мбаппе пропустит все матчи группового турнира Евро-2024 из-за перелома носа
СМИ сообщили о помощи Турции в предотвращении нового теракта в РФ
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Политолог назвал кандидата с самыми высокими шансами на пост главы ЕК
Опубликованы кадры с места производства фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Десятая ракетка мира Жабер отказалась от участия в Олимпийских играх