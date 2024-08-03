Велоспорт, групповая гонка на шоссе (мужчины) на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию

Россиянин Глеба Сырица выступит в гонке на шоссе на Олимпиаде в Париже 3 августа

В субботу, 3 августа пройдут соревнования по велоспорту на Олимпийских играх в Париже. В программе — групповая гонка на шоссе среду мужчин. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание соревнований по велоспорту

3 августа, суббота

12.00. Мужчины. Шоссе. Групповая гонка.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 3 августа. Российские телеканалы не покажут Олимпийские игры в Париже. Смотреть бесплатно трансляцию можно на официальном сайте Международного олимпийского комитете (МОК) по регистрации.

В гонке примет участие российский атлет Глеб Сырица. Велогонщик выступит в нейтральном статусе без флага и гимна.

Полностью расписание соревнований на 3 августа доступно в нашем материале.