Веснина: «У Мирры Андреевой есть шансы выиграть медаль на Олимпиаде-2024»

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина оценила перспективы россиянки Мирры Андреевой на Играх в Париже.

«Мирра будет претендовать на хорошее выступление на Олимпиаде. Она очень хорошо играет на грунте, классно выступила на «Ролан Гаррос». Выход в полуфинал Большого шлема в таком юном возрасте говорит о многом. Я знаю, что Мирра очень хочет сыграть в Париже. Зачастую на Олимпийских Играх происходят чудеса. Если все сложится удачно, то у нее есть шансы выиграть медаль. Не могу сказать, какого достоинства, но претендовать она будет.

Играть три разряда на Олимпиаде очень тяжело, турнир длится всего неделю. И чем-то точно надо будет пожертвовать. Но, видимо, Мирра сама горит желанием и хочет играть. Это ее право", — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Ранее Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» заявила, что планирует сыграть в паре с Андреевой на Олимпиаде в Париже.

Теннисный турнир на Олимпийских играх пройдет с 27 июля по 4 августа 2024 года.