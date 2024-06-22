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Париж-2024

Сегодня, 05:05

Веснина: «У Мирры Андреевой есть шансы выиграть медаль на Олимпиаде-2024»

Сергей Разин
корреспондент
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Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина оценила перспективы россиянки Мирры Андреевой на Играх в Париже.

«Мирра будет претендовать на хорошее выступление на Олимпиаде. Она очень хорошо играет на грунте, классно выступила на «Ролан Гаррос». Выход в полуфинал Большого шлема в таком юном возрасте говорит о многом. Я знаю, что Мирра очень хочет сыграть в Париже. Зачастую на Олимпийских Играх происходят чудеса. Если все сложится удачно, то у нее есть шансы выиграть медаль. Не могу сказать, какого достоинства, но претендовать она будет.

Играть три разряда на Олимпиаде очень тяжело, турнир длится всего неделю. И чем-то точно надо будет пожертвовать. Но, видимо, Мирра сама горит желанием и хочет играть. Это ее право", — приводит слова Весниной Metaratings.ru.

Ранее Вероника Кудерметова в интервью «СЭ» заявила, что планирует сыграть в паре с Андреевой на Олимпиаде в Париже.

Теннисный турнир на Олимпийских играх пройдет с 27 июля по 4 августа 2024 года.

Источник: https://metaratings.ru/news/elena-vesnina-u-mirry-andreevoi-est-shansy-vyigrat-medal-na-oi-2024-375135/
Елена Веснина
Мирра Андреева
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