Селиваненко — о победе Медведева во втором круге Олимпиады: «Даниил не дал сопернику зацепиться»

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко прокомментировал для «СЭ» победу Даниила Медведева во втором круге Олимпиады-2024 над австрийцем Себастьяном Офнером со счетом 6:2, 6:2.

«Даниил провел отличный матч, выиграв на классе и не дав сопернику шансов зацепиться», — сказал Селиваненко «СЭ».

Также вице-президент прокомментировал ситуацию с расписанием теннисных матчей на Олимпиаде-2024. Ранее российский теннисист Даниил Медведев пожаловался на неудобное время игр.

«Дискуссии о составлении расписаний — это вечная тема. Данность, которая существует на соревнованиях, где одновременно разыгрываются пять разрядов», — добавил Селиваненко.

В третьем круге Медведев встретится с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Матч пройдет 31 июля.

Софья Грецкая