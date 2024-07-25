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Париж-2024

Сегодня, 08:42

Владельцы речных трамвайчиков в Париже пожаловались на падение доходов из-за Олимпиады

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Владельцы теплоходов на Сене в Париже теряют доходы из-за запрета на навигацию в период проведения Олимпийских игр, сообщает РИА Новости.

Из-за подготовки к церемонии открытия Олимпиады-2024, которая состоится на воде, навигация на Сене прекращена вплоть до 27 июля.

Глава Портового сообщества Парижа Оливье Жаме подчеркнул, что сроки проведения Игр совпадают с периодом наибольшего спроса речных прогулок. По его словам, государство обещало компенсировать убытки:

«Они обещали нам компенсации, но они смогут высчитать их только постфактум: согласно правовым нормам, «ущерб должен быть сначала причинен». Мы надеемся на получение достойных компенсаций», — объяснил Жаме.

Лодочникам предстоит пожертвовать не только неделей перед церемонией открытия Олимпиады, но и днями, когда на Сене пройдут соревнования по триатлону (30-31 июля и 5 августа) и плаванию в открытой воде (8 и 9 августа).

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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