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Париж-2024

Сегодня, 03:42

Потанин: «В условиях изоляции главное — это не потерять конкурентоспособность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин считает, что российским спортсменам в условиях спортивной изоляции главное — не потерять конкурентоспособность, нужно находить хороших спарринг-партнеров.

«Я думаю, что в условиях изоляции главное — это не потерять конкурентоспособность. Потому что я уверен, что у нас спорт очень популярен, государство спорт поддерживает, огромное количество энтузиастов и спонсоров. Поэтому инфраструктура, спортсмены у нас будут. Нам главное — не потерять конкурентоспособность. Поэтому в тактическом плане надо находить хороших спарринг-партнеров», — цитирует ТАСС Потанина.

Источник: ТАСС
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