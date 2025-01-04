Потанин: «В условиях изоляции главное — это не потерять конкурентоспособность»

Член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин считает, что российским спортсменам в условиях спортивной изоляции главное — не потерять конкурентоспособность, нужно находить хороших спарринг-партнеров.

«Я думаю, что в условиях изоляции главное — это не потерять конкурентоспособность. Потому что я уверен, что у нас спорт очень популярен, государство спорт поддерживает, огромное количество энтузиастов и спонсоров. Поэтому инфраструктура, спортсмены у нас будут. Нам главное — не потерять конкурентоспособность. Поэтому в тактическом плане надо находить хороших спарринг-партнеров», — цитирует ТАСС Потанина.