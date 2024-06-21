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Париж-2024

Сегодня, 18:52

Власти Парижа признали, что Сена является слишком грязной для соревнований Олимпиады

Алина Савинова
Река Сена.
Фото AFP
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Префект парижского региона Марк Гийом заявил, что пробы из Сены не соответствуют необходимым стандартам. Река является слишком грязной для проведения олимпийских соревнований.

Во время Олимпиады 2024 года на Сене запланированы соревнования по триатлону и состязания по плаванию на открытой воде.

«Пробы из Сены не соответствуют стандартам. Качество воды продолжает ухудшаться из-за дождей, сильного течения, недостатка солнечного света и температуры ниже сезонной нормы», — приводит РИА Новости слова Гийома со ссылкой на Франс Пресс.

Анн Идальго объявила о&nbsp;переносе заплыва по&nbsp;реке Сена в&nbsp;Париже. ВИП-заплыв в реке Сене переносится. Есть ощущение, что мэр Парижа просто сливается

В апреле некоммерческая организация по защите окружающей среды Surfrider Foundation предупреждала о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. 1 июня стало известно, что в реку из-за поломки систем на насосной станции попало около 50 миллионов литров сточных вод. Мэр Парижа Анн Идальго отложила обещанное купание в Сене, которое было запланировано на 23 июня.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Источник: РИА Новости
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