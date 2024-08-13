Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-волонтера на Олимпиаде

Власти Франции задержали подозреваемого в убийстве девушки-волонтера, которая работала на Олимпиаде в Париже, сообщает BFMTV. 13 августа стало известно, что ее нашли мертвой в квартире в 18-м округе Парижа.

По данным источника, подозреваемый задержан судебной полицией. Его допрашивают. Его нашла в бессознательном состоянии рядом с телом погибшей 21-летней девушки.

Заявление об исчезновении девушки поступило в полицейский участок в понедельник вечером от бывшего бойфренда. Семья пропавшей рассказала следователям, что получила текстовое сообщение от знакомого, в котором говорилось, что ее парень «сделал какую-то глупость».

Сообщалось, что при первичном осмотре девушки была обнаружена гематома на левой скуле и следы крови на шее.