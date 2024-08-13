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Париж-2024

13 августа, 23:32

Полиция задержала подозреваемого в убийстве девушки-волонтера на Олимпиаде

Виктория Кравченко
Полицейские во время Олимпиады-2024 в Париже.
Фото Global Look Press
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Власти Франции задержали подозреваемого в убийстве девушки-волонтера, которая работала на Олимпиаде в Париже, сообщает BFMTV. 13 августа стало известно, что ее нашли мертвой в квартире в 18-м округе Парижа.

По данным источника, подозреваемый задержан судебной полицией. Его допрашивают. Его нашла в бессознательном состоянии рядом с телом погибшей 21-летней девушки.

Заявление об исчезновении девушки поступило в полицейский участок в понедельник вечером от бывшего бойфренда. Семья пропавшей рассказала следователям, что получила текстовое сообщение от знакомого, в котором говорилось, что ее парень «сделал какую-то глупость».

Сообщалось, что при первичном осмотре девушки была обнаружена гематома на левой скуле и следы крови на шее.

Олимпиада
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