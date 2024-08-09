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Париж-2024, Паралимпиада

Сегодня, 11:32

Во Франции 14 сентября проведут на Елисейских полях парад спортсменов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что парад олимпийских и паралимпийских атлетов пройдет на Елисейских полях в субботу, 14 сентября.

«14 сентября 2024 года. Авеню Елисейских полей. Давайте встретимся, чтобы поздравить наших спортсменов», — написал Макрон в своих соцсетях.

«Этот олимпийский парад объединенной французской команды позволит всем французам в прийти и насладиться исключительным моментом общения с нашими спортсменами», — приводит RMC Sport слова пресс-службы Елисейского двора.

На данный момент Франция на Олимпиаде-2024 завоевала 14 золотых медалей, 19 — серебряных и 21 — бронзовую. Страна занимает четвертое место в медальном зачете.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. Паралимпиада состоится с 28 августа по 8 сентября.

Олимпиада
Паралимпиада (Паралимпийские игры)
Париж-2024
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